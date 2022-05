Halten Sie den Muttertag noch für zeitgemäß?

Morgen ist es wieder soweit: Der Tag, an dem den Müttern für Ihre tagtäglichen Leistungen und Entbehrungen, die sie aufbringen, gedankt wird. Gerade in der Corona Pandemie hatten viele Mütter eine Doppelrolle und mussten noch mehr leisten als sonst. Doch ist die Tradition des Muttertags noch zeitgemäß oder ist diese, den Müttern an diesem besonderen Tag eine Freude zu bereiten, obsolet? Wir freuen uns auf Ihre Meinung!