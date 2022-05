150 Schafe pflegen Wiens größtes Solarkraftwerk

Wie zum Beispiel in der Donaustadt, wo Wien Energie Österreichs größtes Solarkraftwerk betreibt. „Wir erzeugen hier nicht nur Strom, sondern erforschen auch den Einsatz von Fotovoltaik-Elementen in der Landwirtschaft. So können zwischen den Paneelen Traktoren manövrieren“, erklärt Herbert Brandner, Leiter des Ausbaus der erneuerbaren Stromerzeugung bei Wien Energie.