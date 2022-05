Die Eisheiligen haben den Frühsommer im Gepäck

Bis zu 30 Grad möglich!

Ab Mittwoch halten eigentlich die Eisheiligen in Österreich Einzug, die üblicherweise noch einmal Spätfrost im Gepäck haben - nicht so in diesem Jahr: Da haben sie ganz offensichtlich Sonnenschein und warme Luft eingepackt. Jacke und Schal können am Mittwoch und Donnerstag getrost zu Hause bleiben, denn 25 Grad sind jedenfalls möglich und laut Unwetterzentrale sogar noch mehr: „Nach aktuellem Stand sind dann auch erstmals in diesem Jahr 30 Grad möglich, am ehesten im Osten“, so der Chefmeteorologe.