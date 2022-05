Nachhaltigste Region Österreichs präsentiert sich

Auftaktveranstaltung in Hermagor

Einen gründlichen Einblick in die Arbeit und wie man die nachhaltigen Ziele erreichen kann, gibt die Auftaktveranstaltung am 14. Mai im Schloss Lerchenhof in Hermagor. An den Kraftplätzen, die es rund um das Schloss gibt, wird es Stände geben, bei denen sich die Besucherinnen und Besucher über Energieeffizienz, E-Mobilität, Abfallvermeidung, Zero Waste, Tourismus und regionale Kulinarik und mehr informieren können. Wer möchte, kann sogar kostenlos und klimafreundlich mit dem Bus anreisen. Die Linie 5066 fährt zwischen 9 und 17 Uhr stündlich.