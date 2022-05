Meistgesuchter Drogenboss Kolumbiens ausgeliefert

Im Dschungel versteckt

Otoniel war bereits Ende Oktober in seinem Dschungel-Versteck in der Region Uraba in Kolumbien festgenommen und in die Hauptstadt Bogota gebracht worden. Ungefähr sechs Monate nach seiner Haft ist er nun an die USA ausgeliefert worden, wie der kolumbianische Präsident Ivan Duque am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. „Heute triumphieren Legalität, Rechtsstaatlichkeit, öffentliche Gewalt und Gerechtigkeit“, schrieb Duque auf Twitter. Otoniel sei „nur mit Pablo Escobar vergleichbar“.