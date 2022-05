Spanische Polizei jagt mutmaßlichen Serienmörder

Alle vier Morde hätten sich im vergangenen Jahr in der baskischen Metropole Bilbao im Norden des Landes ereignet, berichteten spanische Medien am Mittwoch. Gemeinsam sei ihnen, dass die Opfer den mutmaßlichen Serienmörder über die Dating-App Grindr kontaktiert und zu sich nach Hause eingeladen hätten. Dort sollen die Männer mit Drogen zu Tode betäubt worden seien. In allen Fällen plünderte der Verdächtige die Bankkonten der Opfer.