Vierfach-Mörder nach 13 Jahren wieder in Freiheit

Es war der 1. Juli 2007. Ein Sommertag, der es in sich hatte. Es war heiß. Der „Einsatzort“ war Strasshof in Niederösterreich. Eine Ortschaft, die bereits traurige Berühmtheit erlangt hatte. Natascha Kampusch war hier in einem Kellerverlies versteckt. An jenem Tag freilich nicht mehr - doch sollte Strasshof einmal mehr in die Schlagzeilen geraten. Vier Menschen wurden erschossen, regelrecht hingerichtet. Franz P. (Name geändert) griff zur Waffe, tötete seine Schwester Anna, Bruder Franz und die Ehepartner seiner beiden Geschwister – die „Krone“ berichtete damals ausführlich.