Bad St. Leonhard: Finale verpasst, Herzen gewonnen

Aufstieg in Unterliga in greifbarer Nähe

Aktuell liegen die Lavanttaler in der 1. Klasse D einen Punkt (bei einem Spiel weniger) vor Tainach. Der erhoffte Aufstieg ist also in greifbarer Nähe. Münzer; „Wir hoffen natürlich, dass dies bis zum Ende dieser Saison so bleibt.“ Selbstvertrauen nach den gezeigten Leistungen im KFV-Cup sollte innerhalb seiner Truppe auf alle Fälle in erhöhtem Ausmaß vorhanden sein.