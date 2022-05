Herzogin Camilla kaufte Queen-Gedenktasse

Sie empfinde es als „große Ehre“, in der Zukunft britische Königin sein zu dürfen, sagte Camilla später in einer Sendung der BBC. Sie erhofft sich dadurch auch einen Schub für ihr wohltätiges Engagement für die Opfer von häuslicher Gewalt. „Ich werde das weiterhin machen“, sagte sie und fügte hinzu: „Wenn ich so etwas anfange, dann höre ich nicht mittendrin damit auf (...).“