FC Barcelona steht im Champions-League-Finale!

Nach einem souveränen 5:1 im Hinspiel gegen den VfL Wolfsburg reichte den Titelverteidigerinnen am Samstagabend in Deutschland ein 0:2 (0:0) zum Weiterkommen. Für die Wolfsburgerinnen trafen vor 22.057 Zuschauern Tabea Waßmuth (47.) und Jill Roord (59.), die Barca-Frauen kamen allerdings nicht mehr in ernsthafte Gefahr.