Hamburger SV bleibt in Lauerstellung für Aufstieg

Mit dem dritten Sieg in Serie ist der Hamburger SV im Aufstiegsrennen der zweiten deutschen Liga weiter in Lauerstellung! Die Hanseaten gewannen am Samstag beim FC Ingolstadt 4:0 und kletterten in der Tabelle mit nun 54 Punkten weiter nach vorn. Im Abstiegskampf kann sich der seit 15 Spielen sieglose Tabellen-16. Dynamo Dresden mit Michael Sollbauer nach dem 1:1 gegen Regensburg nur noch über die Relegation retten - Platz 15 ist nicht mehr erreichbar.