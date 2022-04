Willi Resetarits erhielt posthum den Amadeus Award

Abräumer Josh und RAF Camora

Aus fünf Nominierungen wurden für Josh drei Preise. „Expresso & Tschianti“, bei dem er mit der italienischen Sprache Schindluder trieb, ist am Ende Song des Jahres und machte Josh und Co. auch zu den Songwritern und Songwriterinnen des Jahres. Der Sänger zeigte sich bei der Preisverleihung sichtlich gerührt: „Ich muss aufpassen, damit ich nicht weine, aber heuer kriege ich es hin.“ Alleine hätte er es nicht geschafft, war er sich sicher und bedankte sich wie viele nach ihm bei seinem Publikum und Team. Viele Frauen seien nominiert, hieß es vor der Vergabe des Preises für Songwriting. Am Ende ging der Award dafür doch an Josh, der „Expresso & Tschianti“ aber immerhin mit Tamara Olorga und Ricardo Bettiol schrieb. Und auch den Award in der Sparte Pop/Rock durfte er mit nach Hause nehmen. Das war allerdings schon zuvor bekannt, veröffentlichten die Veranstalter doch erstmals die Genre-Gewinner häppchenweise vor der Gala.