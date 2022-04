Was lange währt, wird endlich gut. Vor drei Jahren hat Feuerwehrreferent Daniel Fellner die erste Konferenz aller Feuerwehrreferenten einberufen. Fellners damals in der „Krone“ formulierte Forderung: Refundierung der Mehrwertsteuer für Ankäufe der Freiwilligen Feuerwehren. Nun springt der Bund auf den Zug auf und kündigt das an. Fellner: „Ich freue mich, dass die Bundesregierung - mit drei Jahren Verspätung - reagiert und diese wichtige Forderung im Nationalrat zumindest teilweise beschließen will.“ Das sei ein wichtiger Schritt zur Finanzierung des Feuerwehrwesens, meint Fellner.