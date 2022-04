Ab Juni brauchen Ukraine-Pkw in Wien Parkpickerl

Der Krieg in der Ukraine brachte bislang Tausende Menschen, die flüchten mussten, nach Österreich. Unter anderem auch mit dem eigenen Pkw. In den vergangenen Monaten war es Lenkern mit ukrainischem Kennzeichen möglich, ohne Parkschein in Wien das eigene Auto abzustellen. Damit ermöglichte die Stadt Wien ein unbürokratisches Ankommen in der Hauptstadt. Diese Übergangsregelung läuft nun mit Ende Mai aus.