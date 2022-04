Moskau stellt Zukunft der Raumstation ISS infrage

Russland hat angesichts des Kriegs in der Ukraine neuerlich seine Mitarbeit beim Betrieb der Internationalen Raumstation (ISS) infrage gestellt. „Die Entscheidung über das Schicksal der ISS wird viel von der Lage abhängen, die in unserem Land und darum herum herrscht“, erklärte der Chef der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos, Dmitri Rogosin, am Freitag der russischen Nachrichtenagentur TASS.