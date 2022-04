Hund auf US-Golfplatz: Besitzer angeschossen

Es waren skurrile Szenen, die sich in der sonst eher ruhigen Wohnanlage für betuchte Pensionisten in Delray Beach im US-Staat Florida abspielten – und zahlreiche Bewohner sahen von ihren Balkonen aus zu. Robert Levine (74) spielte dort auf dem Golfplatz und war gerade am 15. Loch, als er sein Spiel plötzlich unterbrach, in seinen Golfwagen stieg und auf einen anderen Mann zuraste. Es war Herbert Merritt (64), der mit seinem Hund auf einem Rasenstreifen neben dem Golfplatz unterwegs war.