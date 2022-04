Fünf Fragen zur neuen Form der Hepatitis

Eltern sind besorgt! In Europa haben sich bereits 200 Kinder mit der akuten Hepatitis-Form infiziert. Selbst in Wien gab es schon Verdachtsfälle. Kärnten scheint bislang verschont geblieben zu sein - eine Erkrankung ist jedoch nicht meldepflichtig. An Mediziner ergeht deshalb der Appell, dies gegebenenfalls dennoch zu tun.