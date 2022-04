362 Verkehrstote, Rekord bei verletzten Radlern

In Österreich sind im Vorjahr 362 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Das sind weniger Verkehrstote als in den Jahren vor der Corona-Pandemie, wobei Lockdowns des Vorjahres das Unfallgeschehen erneut maßgeblich beeinflussten. Auffällig: Noch nie gab es so viele Tote (88) bei Unfällen mit Lkw-Beteiligung. Auch die Zahl der verletzten Radfahrer (9617) erreichte 2021 einen Höchstwert. Verletzt bei Straßenverkehrsunfällen wurden im Vorjahr insgesamt 40.889 Personen.