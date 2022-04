Franz Ferdinand: Hit-Revue aus den Nullerjahren

Hits, Hits, Hits - die in der Theorie so einfache, aber praktisch kaum umsetzbare Formel, wie man mit einer Band an die Spitze der kommerziellen Nahrungskette gerät. Das schottische Indie-Kollektiv Franz Ferdinand war vor allem in den Anfangsjahren eine dermaßen konstante und dabei auch leichtfüßige Hitschmiede, dass so mancher glaubte, die Schotten könnten gar nichts Mediokres veröffentlichen. Dieser Theorie straften sie mit Fortdauer der Karriere zwar Lügen, aber der Anlass an diesem kühlen, aber zum Glück trockenen Frühlingsabend war gleichbedeutend mit der neuen Veröffentlichung: „Hits To The Head“. Auf gut Deutsch also: Hits als nicht enden wollende Gnackwatschn. Diese gibt’s am adäquat gefüllten, aber keinesfalls rappelvollen Open-Air-Areal der Wiener Arena. „Diese Tour ist auch für uns eine absolute Belohnung“, lacht Frontmann Alex Kapranos wenige Stunden vor dem Gig im „Krone“-Interview, „wir brauchen kein neues Album bewerben, sondern spielen nur unsere Banger - und die Leute gehen dazu ab.“