Tirols Sexarbeitende stammten 2021 aus 19 Ländern

Mit sechs Einrichtungen befinden sich die meisten in Innsbruck-Stadt. Auf Platz zwei liegt der Bezirk Kufstein mit drei Bordellen, in den Bezirken Innsbruck-Land, Imst, Reutte und Schwaz gibt es jeweils eines. Keine Etablissements befinden sich in den Bezirken Kitzbühel und Landeck.