Thermen tasten die Wassertemperatur nicht an

„Gast erwartet ein hohes Maß an Qualität“

Kurzfristige Preiserhöhungen sind kein Thema, was die Zukunft bringt, ist offen. „Wir müssen die Mehrkosten selbst irgendwie schlucken“, sinniert Hochhauser. Ob die Wassertemperatur in den Thermen gesenkt werden könnte? Kommt nicht in Frage, winkt Hochhauser ab. So sieht’s auch Karl Berghammer, Geschäftsführer der Therme Geinberg: „Der Gast erwartet ein hohes Maß an Qualität.“