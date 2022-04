„Wer hat meine Tochter brutal niedergeschlagen?“

Die dramatischen Szenen sollen sich vergangenes Wochenende in der Nacht auf Sonntag in der Innenstadt von Oberwart abgespielt haben. „Meine Tochter wurde vor dem oder im Lokal schwerstens zusammengeschlagen“, schrieb die offenbar entsetzte Mutter. Ihr vermeintlicher Hilferuf auf Facebook richtete sich an mögliche Zeugen, die um Hinweise an die Polizei gebeten werden. Die 32-jährige Tochter soll übel zugerichtet und operiert worden sein.