Feldhofer: „Wortmeldung falsch interpretiert“

„Offensichtlich ist hier eine Wortmeldung von mir falsch interpretiert worden oder habe ich mich in der Hitze des Gefechts missverständlich und unangemessen ausgedrückt. Wenn dem so war, möchte ich mich dafür auch entschuldigen.“ Er habe volles Vertrauen in sein Trainerteam, das ihn gegen Klagenfurt „bestens vertreten“ werde, sagte der Steirer.