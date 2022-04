Schon wieder Sittenstrolch im Innviertel erwischt

In den vergangenen Tagen wurden Anzeigen über geschlechtliche Handlungen in der Öffentlichkeit im Gemeindegebiet Sankt Pantaleon durch zwei Opfer getätigt. Laut Zeugenaussage habe sich eine männliche Person, welche einen kleinen weißen Hund bei sich führte, vor ihnen, durch Herablassen der Hose entkleidet und teilweise unzüchtige Handlungen, Berühren der Genitalien, an sich vorgenommen.