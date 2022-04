Neunter Start von Damian Warner bei Götzis-Meeting

Der sechsfache Götzis-Sieger Damian Warner wird am 28./29. Mai zum neunten Mal beim Mehrkampf-Meeting im Ländle antreten, dabei strebt er den siebenten Sieg an! Für den Olympiasieger, der in Tokio auf 9018 Punkte kam, ist der Mösle-Rekord von Roman Sebrle (9026) in Reichweite, den Zehnkampf-Weltrekord hält seit 2018 der Franzose Kevin Mayer mit 9126.