Mehlspeis brachte 2243 Euro. Jetzt wird gewandert!

Wanderung für den guten Zweck am 1. Mai

Lisa Schuh bittet am kommenden Sonntag zum Wandern. Treffpunkt und Start der Wanderung ist um 10 Uhr beim Feuerwehrhaus in Aschau. Dann gibt es eine kleine Runde in der Aschauer Au und zu Mittag trifft man sich - auch jene, die vorher nicht sportlich waren - am Sportplatz zum gemütlichen Beisammensein. Für die Kulinarik sorgt Catering Pranger, welches seine Einnahmen ebenfalls in den Spendentopf wirft. Auch Mehlspeise wird wieder für den guten Zweck verkauft. Der Reinerlös geht ebenfalls an die Leukämieforschung Graz.