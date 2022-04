Gartenzwerg fiel betrunkenem Randalierer zum Opfer

Die Polizei nahm den 33-Jährigen vorläufig fest, hieß es in einer Aussendung am Montag. In der Vernehmung gab der Beschuldigte dann an, zuvor auf einer Party reichlich alkoholische Getränke konsumiert zu haben. Ab da hätte er einen „Filmriss“ gehabt - in das Haus einzubrechen, sei nicht seine Absicht gewesen. Er hatte rund zwei Promille „getankt“.