Für Aufstieg würde Oberglan auf „Hinti“ verzichten

Coach Florian Kogler ist stolz auf den bisher größten Klub-Erfolg – und will mehr: „In der Oberen Play-off der besten Vier stellen wir uns auf einen Zweikampf mit Austria Klagenfurt ein. Klar wollen wir in die Relegation!“ Dafür würde man sogar auf Star Martin Hinteregger verzichten. „Die Spieltermine überschneiden sich mit dem Hinti-Cup in Sirnitz!“ Ob der Aufstieg in die 2. Bundesliga ein Thema ist? „Der Klub traut es sich finanziell zu“, sagt Kogler, der auch heiß aus „Double“ ist: Im KFV-Cup steht man im Finale gegen Wernberg.