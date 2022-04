Nemecz 15. des World-Tour-Turniers in Tarragona

Der 32-jährige Steirer beendete das Turnier in Tarragona auf Rang 15, besser platziert war er bisher nur Anfang Februar in Ras al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Rang drei. Nemecz brachte am Sonntag mit drei Birdies und drei Bogeys eine Par-Runde ins Clubhaus und blieb gesamt sechs unter Par.