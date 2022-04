Österreich startet mit knappem Erfolg in die B-WM

Österreichs Eishockey-Frauen sind erfolgreich in die B-WM in Angers/Frankreich gestartet! Die Mannschaft von Teamchef Jari Risku besiegte am Sonntag im Eröffnungsspiel die Niederlande mit 2:1 nach Penalty-Schießen und hat den ersten Schritt zum erhofften Aufstieg in die Elitegruppe geschafft. Matchwinnerin war Charlotte Wittich mit ihrem Führungstreffer (32.) und dem entscheidenden Penalty-Tor.