Schwerste Mängel in Bordellen - aber keine Strafe!

Gleich zwölf Prostitutionslokale in den Bezirken Ottakring und Hernals nahmen die Beamten unter die Lupe. In sämtlichen Etablissements wurden von der Behörde teils gravierende Mängel festgestellt - von versperrten Fluchtwegen, fehlender Alarmanlage bis hin zu ungustiösen hygienischen Zuständen. Fünf Bordelle wurden an Ort und Stelle geschlossen.