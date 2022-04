Wiens Polizei stellt Bordell-Kontrollen ein

Verhältnismäßigkeit nicht gegeben

Der Grund: Das Prostitutionsgesetz - mittlerweile mehr als zehn Jahre alt - hält nicht, was es verspricht. So hob das Verwaltungsgericht Strafen der Reihe nach auf. In vielen Fällen sei etwa die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben. Ein Beispiel: Ein dreckiges Leintuch zieht eine Mindeststrafe von 1000 Euro (!) für den Betreiber nach sich, ebenso ein defekter Brandmelder. Illegale Prostitution in Privatwohnungen kostet hingegen nur 400 Euro.