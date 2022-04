Das Jubiläumstor muss heute fallen

Viel falsch gemacht hat die Austria in diesem Frühjahr nicht. Mit 19 Punkten aus neun Spielen - was einen Punkteschnitt von 2,11 bedeutet - fällt die Bilanz mehr als ordentlich aus. Und bis auf die Partie bei Wacker Innsbruck (0:3) gab es auch in keinem Spiel einen schlechten Auftritt. Und dennoch stehen die Lustenauer am Freitag (18.10 Uhr) weiter unter Erfolgsdruck.