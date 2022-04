Kärnten: Vier Brände in knappen sechs Stunden

Propangasflasche ging in Flammen auf

Gegen 11.56 Uhr geriet in einer Firma in der Gemeinde Paternion aus bisher unbekannter Ursache eine Propangasflasche in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und legte diese zur Kühlung in einen Wassertank. Die Gasflasche dürfte entweder nicht ordnungsgemäß abgedichtet bzw. verschlossen gewesen sein, wodurch Gas austreten konnte. Im Zuge von Flexarbeiten entstand Funkenflug der das ausgetretene Gas vermutlich entzündet hat. Durch den Brand wurde niemand verletzt und es ist auch kein Sachschaden entstanden. Im Einsatz standen insgesamt 15 Mann/Frau der FF Feistritz/Drau und Feffernitz.