Vorhang auf für „coolste Oberkellner“ der Welt

Eine beliebte Quiz-Frage lautet: Wieso fressen Eisbären keine Pinguine? Weil Eisbären nur am Nordpol und Pinguine nur am Südpol leben. Aber genau genommen leben Pinguine nicht nur am Südpol, sondern sind in allen Ozeanen der Südhalbkugel zu finden. Die flugunfähigen Vögel besiedeln beispielsweise auch die Küstenwüsten Chiles und die Regenwälder Neuseelands. Rund elf der 18 Pinguinarten gelten als gefährdet oder stark gefährdet. Ursache ist (wie so oft) der Mensch, denn er verändert die Bedingungen in den Lebensräumen der Meeresbewohner.