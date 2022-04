Winterneuzugang Bakary Nimaga ist jetzt angekommen

Nach Turbulenzen bei der Vertragsauflösung in Ungarn fühlt sich Nimaga in Altach richtig wohl: „Ein guter und positiver Trainer, gute Stimmung in der Mannschaft, ich bin sehr gerne hier.“ Das bezieht sich aber nicht nur allein auf Fußball, denn auch in der Freizeit trifft er sich oft und gerne mit einigen Spielern, die - wie Nimaga auch - in Dornbirn wohnen: „Dann genießen wir die Zeit zusammen.“ Dass der Klassenerhalt natürlich im Fokus aller Spieler steht ist klar: „Wir dürfen einfach nicht absteigen, das wäre schade um den Verein.“