Plakette auf Prater-Hauptallee feierlich enthüllt

Vor zwei Wochen hatte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig im Rathaus die World Athletics Heritage Plaque offiziell durch einen Vertreter des Leichtathletik-Weltverbandes entgegen genommen. Bisher hatte der Leichtathletik-Weltverband nur in zwei weiteren Fällen für Österreich eine Plaque verliehen - für das Mehrkampf-Meeting in Götzis und für den Wiener Franz Stampf, jenen Trainer, der Roger Bannister trainiert hat. Bannister war am 6. Mai 1954 in Oxford als erster Athlet der Welt die Meile in 3:59,4 unter 4:00 Minuten gelaufen.