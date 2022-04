Keine Masken mehr in Schulen - richtiger Schritt?

Unabhängig von vielen Corona-Lockerungen blieben die Maskenregeln an Österreichs Schulen vorerst weitgehend aufrecht. Abseits vom Klassenzimmer bzw. Lernsälen musste ein Mund-Nasen-Schutz bzw. eine FFP2-Maske getragen werden. Damit ist ab kommenden Montag Schluss. Was sagt die „Krone“-Community zur Aufhebung der Maskenpflicht in Schulen? Ist das der richtige Schritt? War es schon längst Zeit dafür, oder wird das die Infektionszahlen wieder in die Höhe treiben? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!