Diskussion um Schließung von Mittelschule Alkoven

Schon im Wahlkampf hatte sich die ÖVP Alkoven für den Erhalt der Mittelschule eingesetzt. Deshalb will man einem Auflassungsantrag der Gemeinde an die Bildungsdirektion weiterhin keine Zustimmung geben. Ein Umstand, der SP-Bürgermeisterin Monika Rainer „sehr verwundert“. Weil es gar keinen Auflassungsantrag gebe, wie sie sagt: „Ich habe alle Fraktionen im März zu einer Klausur eingeladen. Dabei haben wir drei Varianten zur Diskussion gestellt. Den Vollanbau zur Volksschule, den Teilanbau oder eben eine Nachnutzung der Räumlichkeiten der Mittelschule, sofern man diese schließen würde.“ Im Gemeinderat Ende April solle es lediglich einen Grundsatzbeschluss für die Volksschulerweiterung geben. „Ohne die könnten wir nicht in Verhandlungen mit den Grundeigentümern gehen“, so Rainer.