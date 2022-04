Helen Mirren trauert um Stiefsohn Rio Hackford

Trauer um den US-Schauspieler Rio Hackford: der Sohn von Regisseur Taylor Hackford (77, „Ray“) und Stiefsohn der britischen Schauspielerin Helen Mirren (76, „The Queen“) ist im Alter von 51 Jahren gestorben. Sie seien beide „untröstlich“ über diesen Verlust, teilten Hackford und Mirren in einer Stellungnahme mit, wie „People.com“ und andere US-Medien am Dienstag berichteten. Er sei an einer sehr aggressiven und seltenen Form von Augenkrebs gestorben.