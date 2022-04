Wegen ihrer Sprache von zu Hause vertrieben

„Halb sechs Uhr Früh war es, da sind sie gekommen, mit Waffen in der Hand, und sie haben gebrüllt: ,Auf, auf!‘ und ,Zieht euch an, packt eure Sachen und dann auf den Lkw!‘ Sie haben sie ins Sammellager in Ebenthal gebracht“, erzählt Gregor Krištof, Vorstand des Verbandes zwangsweise ausgesiedelter Kärntner Slowenen / Zveza slovenskih pregnancev (ZSP). Seine Großeltern waren unter jenen 1075 zweisprachigen Kärntnerinnen und Kärntnern, die am 14. und 15. April 1942 von Nazis aus ihren Häusern und von ihren Höfen vertrieben worden sind.