„Dragonflight“: „WoW“ bekommt neunte Erweiterung

Spieler der Retro-Variante „WoW Classic“, die 2019 das Ur-„World of Warcraft“ aus dem Jahr 2004 zurückbrachte, dürfen sich ebenfalls auf neue Inhalte freuen - wenn auch auf bekannte. Sie sollen noch heuer ins „Wrath of the Lich King“-Add-on eintauchen können, das erstmals vor 14 Jahren erschien und eine schaurige Untoten-Story im ewigen Eis erzählt.