Ex-Vonn-Coach soll ÖSV-Speed-Damen schnell machen!

Das sind echte Knaller-Neuigkeiten aus dem Ski-Zirkus: Mit Alexander Hödlmoser kehrt ein über viele Jahre in den USA und dabei auch mit Speed-Queen Lindsey Vonn werkender Trainer in den Schoß des ÖSV zurück! Der 53-Jährige soll im zuletzt in Sachen Abfahrt und Super-G einigermaßen schwächelnden rot-weiß-roten Damen-Team „umrühren“ und wieder ordentlich für Speed sorgen …