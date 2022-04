Ausstellung: Tiefe Einblicke in ein großes Leben

Pasolinis Kunst

Schon früh schrieb er Gedichte in friulanischer Sprache, für deren Gebrauch und Erhalt er sich stark engagierte. Aber auch kritische, politische Schriften sowie Erzählungen und Romane verfasste Pasolini in Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus und dem Faschismus. Seine Nähe zur Kunst kommen durch Kunstwerke von befreundeten Künstlern zum Ausdruck, und seine künstlerische Begabung drückt sich in den Gemälden, die der durchaus streitbare Regisseur in Casarsa gemalt hat, farbenfroh und expressiv in einem zugebauten Raum aus.