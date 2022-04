Mit Rolli, Schläger und Ball ans Ende der Welt!

Gibt es ein Lebensmotto?

Ich habe am Handrücken die Worte „Kämpfe weiter“ tätowiert. Meistens bin ich alleine auf einem Tennisturnier. Andere Spieler haben beispielsweise den Trainer oder andere Spieler aus dem eigenen Land dabei. Dafür spielen in Österreich viel zu wenige Rollstuhlfahrer Tennis. Einmal hab’ ich bei einem Turnier verloren, obwohl ich locker gewinnen hätte können, weil meine Gegnerin so viele Unterstützer mitgebracht hatte. Ich bin auf meiner Hälfte ganz alleine gewesen. Das hat mich fertig gemacht. Das Tattoo hilft mir, mich daran zu erinnern, stets weiterzukämpfen!Wird man als Rollstuhlfahrerin bei uns in Österreich aus Ihrer Sicht gleichbehandelt?Ich finde nicht, dass der Grundsatz wirklich gelebt und angenommen wird. Bei Neubauten werden oft lieber zwei Stufen gemacht, als eine Rampe. Einem Fußgänger fällt es nicht auf, ob es eine Rampe oder zwei Stufen sind. Einem Rollstuhlfahrer schon. Es wäre auch bei Toiletten genug Platz für einen Rollstuhlfahrer, wenn die Türe sich nach außen und nicht nach innen öffnen würde. Das ist eine kleine Änderung - und schon wären damit die Bedürfnisse für einen großen Teil der Rolli-Fahrer befriedigt. Es ist schade, weil einfach nicht daran gedacht wird. In den USA gibt es immer rollstuhlgeeignete Toiletten. Manchmal gibt es einfach nur eine einzige, die ist dann für Männer, Frauen und Menschen im Rollstuhl. Dafür ist diese dann wirklich für alle da.