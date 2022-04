Zur Wende fehlte der Glaube ++ Rätsel um Demir

Allein damit lassen sich die 90 Minuten nicht erklären: Denn die Gäste starteten trotz der personellen Probleme stark, waren 25 Minuten lang offensiv sehr präsent. Doch nach dem Geschenk zum 1:0 (Kevin Wimmer: „Auer und ich hätten Jantscher nie so durchkommen lassen dürfen“) kamen die Hütteldorfer im Spiel nach vorne nicht mehr in die Gänge, überhaupt erst in der 91. Minute zur ersten echten Torchance: Dibon schoss knapp vorbei!