Disco-Schläger trat seinem Opfer gegen den Kopf

Ein bisher unbekannter Täter verletzte am Ostermontag gegen 1.45 Uhr früh im Bereich des Vorplatzes zum Eingang einer Diskothek in St. Martin im Mühlkreis einen 20-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, indem er ihm vorerst mit der Faust ins Gesicht schlug, sodass er zu Boden ging. In der Folge trat der Täter noch mit dem Fuß gegen den Kopf des am Boden liegenden 20-Jährigen.