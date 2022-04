Schönborn richtet Osterpredigt an trauernde Frauen

Ostern finde im Jahr 2022 auch angesichts des „Wahnsinns des mörderischen, sinnlosen Krieges“ in der Ukraine statt, so der Kardinal laut Kathpress. Die Welt hoffe darauf, dass „wenigstens zu Ostern die Waffen schweigen“ und so der Sieg des Lebens über den Tod „greifbare Wirklichkeit“ werde.