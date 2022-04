Funkenflug bei Osterfeuer: Gebäude fing Feuer

Auch am Karsamstag sind die heimischen Feuerwehren im Einsatz - für die ehrenamtlichen Mitarbeiter der freiwilligen Wehren gibt es keinen freien Tag. So mussten sie zum Brauchtumsfeuer in Wölzing bei St. Andrä im Lavanttal ausrücken - denn wegen Funkenflug fing ein leer stehendes Nebengebäude in der Nähe Feuer.