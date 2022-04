Ein Drittel der Ukrainer sorgt sich um Nahrung

„Es ist die eine Sache, wenn die Menschen unter den Verwüstungen des Krieges leiden. Es ist eine andere Sache, wenn sie dem Verhungern preisgegeben werden“, sagte WFP-Chef David Beasley am Freitag nach seinem Besuch in der Ukraine. Das Programm appelliert, den Mitarbeitern Zugang zu verschaffen, um Menschen in belagerten Städten zu erreichen. In Mariupol dürften noch etwa 100.000 Menschen ausharren, die letzten Vorräte an Nahrungsmitteln und Wasser seien bald aufgebraucht. Besorgniserregend sei zudem die Lage in den Städten im Osten des Landes.